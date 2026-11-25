Tipologia
Età defunto 18
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il papà, la mamma, i nonni, gli zii, i cugini, i parenti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo sabato 28 novembre alle ore 9,30 nella Chiesa di Nostra Signora di Lourdes in Asti.
Il S. Rosario sarà recitato venerdì 27 novembre alle ore 19,00 nella stessa Chiesa.
La cara salma proseguirà per il cimitero urbano di Asti.
La famiglia ringrazia quanti vorranno unirsi nella preghiera.
Funerale Data 28 novembre 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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