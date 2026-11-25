Tipologia
Età defunto 92
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Giovanna, le nipoti Daniela, Paola, Carla e Anna, con le rispettive famiglie.
I funerali avranno luogo in Asti, mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 10,00 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Caterina, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia, si proseguirà poi per il tempio crematorio urbano.
Il caro Adriano riposerà nel cimitero di Asti.
Funerale Data 25 novembre 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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