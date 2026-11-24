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Nel ricordo di
Paolo Binello
profondamente commossi e riconoscenti per le attestazioni di stima e amicizia che gli sono state dedicate ringraziamo quanti si sono stretti a noi in questo momento di grande dolore con delicatezza e affetto con presenza, preghiere e gesti di vicinanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata venerdì 27 novembre 2026 alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale Maria Ausiliatrice di Viatosto.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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