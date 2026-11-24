Nel ricordo di

Paolo Binello

profondamente commossi e riconoscenti per le attestazioni di stima e amicizia che gli sono state dedicate ringraziamo quanti si sono stretti a noi in questo momento di grande dolore con delicatezza e affetto con presenza, preghiere e gesti di vicinanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata venerdì 27 novembre 2026 alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale Maria Ausiliatrice di Viatosto.