I famigliari di

Giancarlo Gavazza

ringraziano commossi e riconoscenti, tutti coloro che hanno partecipato al lutto che li ha dolorosamente colpiti. Un particolare ringraziamento al personale della Residenza Belvedere di Agliano Terme. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 5 dicembre alle ore 18,00 presso la Cappellania San Giuseppe Marello di Via Scotti- Asti.