Tipologia
Sesso:
30.11.2025 - 30.11.2026
Un anno è passato, ma la tua presenza è ancora costantemente tra di noi. Non ci siamo arresi al pensiero di non poterti più vedere, perché la tua voglia di vivere, la tua allegria e il tuo sorriso contagioso non possono disperdersi nell’oblio. Tu vivi e vivrai perennemente nelle nostre menti e nei nostri cuori, con la certezza che un giorno ci rincontreremo e allora ricomincerà la grande Festa.
Alberto, mamma e papà
La Santa Messa nel primo Anniversario della scomparsa del caro Stefano, verrà celebrata domenica 29 novembre, alle ore 11,00 nella Chiesa Parrocchiale di Rocchetta Tanaro.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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