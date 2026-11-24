30.11.2025 - 30.11.2026

Un anno è passato, ma la tua presenza è ancora costantemente tra di noi. Non ci siamo arresi al pensiero di non poterti più vedere, perché la tua voglia di vivere, la tua allegria e il tuo sorriso contagioso non possono disperdersi nell’oblio. Tu vivi e vivrai perennemente nelle nostre menti e nei nostri cuori, con la certezza che un giorno ci rincontreremo e allora ricomincerà la grande Festa.

Alberto, mamma e papà

La Santa Messa nel primo Anniversario della scomparsa del caro Stefano, verrà celebrata domenica 29 novembre, alle ore 11,00 nella Chiesa Parrocchiale di Rocchetta Tanaro.