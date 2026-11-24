Tipologia
Sesso:
26.11.2010 - 26.11.2026
Ciao Alessandro, sono sedici anni che hai abbandonato questa terra, a volte mi chiedo come stai, dove sei, se il posto in cui ti trovi adesso è bello.
Mi piace pensare di si, mi piace pensare che non hai niente che ti pesa, niente che fa male!
Un bacio ti giunga da quaggiù.
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