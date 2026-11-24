26.11.2010 - 26.11.2026

Ciao Alessandro, sono sedici anni che hai abbandonato questa terra, a volte mi chiedo come stai, dove sei, se il posto in cui ti trovi adesso è bello.

Mi piace pensare di si, mi piace pensare che non hai niente che ti pesa, niente che fa male!

Un bacio ti giunga da quaggiù.