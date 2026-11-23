Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Daniela, Rosy e Cristiano, i generi Bruno e Roberto, la nuora Ketty, i suoi adorati nipoti Enrico e Gabriele, le sorelle e parenti tutti.
La cara salma è stata tumulata presso il cimitero di Revignano.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Non fiori ma opere di bene.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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