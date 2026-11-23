Tipologia
Età defunto 89
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il figlio Paolo, la nuora Anna Maria, il nipote Fabio con Silvia, gli adorati pronipoti Matteo e Daniele, nipoti, cugini a parenti tutti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Non fiori ma offerte volontarie ad enti benefici.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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