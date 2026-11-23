Tipologia
Età defunto 98
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il marito Renato, la figlia Angioletta, le nipoti Annalisa con Marco e Laura con Giacomo, il vognato Americo, i nipoti, amisi e parenti tutti.
I funerali saranno celebrati lunedì 23 novembre alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina in Asti.
Dopo la funzione la cara Giovanna proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Non fiori ma opere di bene.
Funerale Data 23 novembre 2026 - 10:30
Funerale Luogo
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