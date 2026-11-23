Ne danno il triste annuncio: le figlie Silvana e Marisa, i generi Piero e Agostino, i nipoti Giacomo e Roberta, amici e parenti tutti.

Una preghiera.

I funerali avranno luogo martedì 24 novembre 2026 alle ore 9,30 nella Parrocchia di San Paolo in Asti ove si svolgeranno le esequie.

La cara Carla riposerà nel cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 23 novembre alle ore 19,30 nella Parrocchia di San Paolo in Asti.

Non fiori ma opere di bene.