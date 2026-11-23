Tipologia
Età defunto 96
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio: i figli Maria Carla con Luigi, Gabriele con Barbara, i cari nipoti Chiara, Vittoria e Riccardo, la cognata Luiciana, nipoti, pronipoti, cugini e parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 23 c.m. alle ore 14,30 nella Parrocchia Sant’Antonio Abate in Celle Enomondo, partendo dalla Casa Funeraria Sandri e Bocchino alle ore 14,10.
Non fiori, ma gradite offerte per la ricerca.
Funerale Data 23 novembre 2026 - 14:30
Funerale Luogo
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