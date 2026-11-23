Ne danno il triste annuncio: la moglie Eugenia, i figli Francesca con Simone, Alessandro con Paola, i nipoti Tommaso e Giulio, le cognate Chiara con Gianni, Anna con Giovanni, i nipoti Nicola, Marta con Matteo, Laura, i cugini Silvana, Piero e Giacomo, i consuoceri, i parenti e gli amici tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 23 novembre 2026 alle ore 14,45 nella Chiesa Parrocchiale di Montemarzo d’Asti, con partenza dall’ospedale civile di Asti alle ore 14,15.

Dopo la funzione religiosa, il caro Franco verrà tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Montemarzo.

Non fiori ma opere di bene alla Protezione Civile di Isola d’Asti.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.