Tipologia
Età defunto 29
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio il marito Gianluca, la mamma Teresa con Paolo, il papà Giuseppe, la sorella Gaia, la nonna Vittoria, zie, zii, cugini, parenti e amici tutti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Un ringraziamento particolare al Dott Pignataro e a tutto il personale dei reparti di Oncologia e Medicina B dell’ospedale di Asti per le amorevoli cure prestate.
Non fiori ma eventuali donazioni per la ricerca sul cancro.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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