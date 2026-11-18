Tipologia
Età defunto 89
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Marina Stantero, i figli Elena con Gaetano ed Enrico con Chiara, i fratelli, la sorella, i cognati, amici e parenti tutti.
Un ringraziamento speciale alla Dott.ssa Italiano ed a tutta l’equipe delle Cure Palliative dell’ospedale Cardinal Massaia.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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