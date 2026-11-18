Tipologia
Età defunto 65
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Fulvia, i figli Francesco son Serena, Giorgio con Jeanne, il fratello Franco con Serafina, la sorella Adalgisa con Saverio, la cognata Valeria Dorigo con Marco, nipoti, pronipoti, amici e parenti tutti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Non fiori ma sono gradite offerte alla “Casa del Popolo” per progetti solidali.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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