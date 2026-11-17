Il giorno 17 ottobre 2026 è mancata all’affetto dei suoi cari

Romilda Perrone ved. Basso

Le famiglie Basso e Perrone ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, fiori, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento. Un particolare ringraziamento al Comando dei Vigili del Fuoco di Asti e Vercelli. La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata sabato 21 novembre alle ore 18,30 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco.