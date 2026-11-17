Tipologia
Età defunto 81
Sesso:
Il giorno 17 ottobre 2026 è mancata all’affetto dei suoi cari
Romilda Perrone ved. Basso
Le famiglie Basso e Perrone ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, fiori, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento. Un particolare ringraziamento al Comando dei Vigili del Fuoco di Asti e Vercelli. La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata sabato 21 novembre alle ore 18,30 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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