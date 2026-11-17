I famigliari del carissimo

Pier Gianni Ferrando

commossi per la grande dimostrazione di stima e di affetto a lui tributata, ringraziano tutte le persone che sono state loro vicine nella triste circostanza.

Un particolare ringraziamento alla direzione ed al personale della casa di riposo “Mons. Marello” che hanno accolto Pier Gianni e si sono presi cura di lui con umanità e dedizione.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 6 dicembre alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco.