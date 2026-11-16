Maria Angela Mosca Boglietti ved. Scarpa

Tipologia
Età defunto 92
Sesso:
Ne danno il triste annuncio i figli Franco e Daniele, le nuore Teti e Silvana ,i nipoti Nicoletta, Matteo, Valentina, Simone e Marco, la sorella Rita, i pronipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo mercoledì 18 novembre alle ore 15,00 nella Parrocchia di San Pietro ove si svolgeranno le esequie.
Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì 17 novembre alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro.
Non fiori ma opere di bene
Funerale Data 18 novembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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