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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Maria Angela Mosca Boglietti ved. Scarpa

Maria Angela Mosca Boglietti ved. Scarpa

Età defunto 92

Sesso:

Ne danno il triste annuncio i figli Franco e Daniele, le nuore Teti e Silvana ,i nipoti Nicoletta, Matteo, Valentina, Simone e Marco, la sorella Rita, i pronipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 18 novembre alle ore 15,00 nella Parrocchia di San Pietro ove si svolgeranno le esequie.

Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Il Santo Rosario verrà recitato martedì 17 novembre alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro.

Non fiori ma opere di bene

Funerale

Funerale Data 18 novembre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

16 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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