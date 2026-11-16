Maria Angela Mosca Boglietti ved. Scarpa

Ne danno il triste annuncio i figli Franco e Daniele, le nuore Teti e Silvana ,i nipoti Nicoletta, Matteo, Valentina, Simone e Marco, la sorella Rita, i pronipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 18 novembre alle ore 15,00 nella Parrocchia di San Pietro ove si svolgeranno le esequie.

Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Il Santo Rosario verrà recitato martedì 17 novembre alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro.

Non fiori ma opere di bene