Giovanni Danielli

Tipologia
Età defunto 75
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la figlia Paola, il genero Marco, i nipoti e la compagna Gloria.
I funerali saranno celebrati lunedì 16 novembre alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro.
Dopo la funzione il caro Giovanni riposerà nel cimitero di Asti.
Funerale Data 16 novembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
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