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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Giovanni Danielli

Giovanni Danielli

Età defunto 75

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la figlia Paola, il genero Marco, i nipoti e la compagna Gloria.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 novembre alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro.

Dopo la funzione il caro Giovanni riposerà nel cimitero di Asti.

Funerale

Funerale Data 16 novembre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

16 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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