Maria Luisa Barbero ved. Iafrate (maestra elementare)

Tipologia
Età defunto 85
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il figlio Massimo con la moglie Paola e parenti tutti.
Una preghiera.
I funerali avranno luogo mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 9,30 nella Parrocchia N.S. di Lourdes in Asti ove si svolgeranno le esequie.
La cara Maria Luisa riposerà nel cimitero di Mombercelli.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì 17 novembre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia N.S. di Lourdes in Asti.
Funerale Data 18 novembre 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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