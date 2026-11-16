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Loredana Fassio in Barale

Loredana Fassio in Barale

Età defunto 60

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio il marito Stefano, la mamma Maria, la sorella Patrizia, l’adorato Leo, la cognata Rita con Giorgio, il cognato Roberto, la nipote Giulia, la zia, i cugini, parenti e amici tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 17 novembre 2026 partendo dall’ospedale di Asti alle ore 9,30 per la Chiesa Parrocchiale di Rocca d’Arazzo ove alle ore 10,00 si svolgeranno le esequie.

La cara Loredana proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 16 novembre 2026 alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale di Rocca d’Arazzo.

Non fiori ma eventuali opere di bene per la ricerca sul cancro.

Funerale

Funerale Data 17 novembre 2026 - 09:30

Funerale Luogo

16 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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