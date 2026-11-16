Manuela Origlia in Moiso

Tipologia
Età defunto 63
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio il marito Claudio, la figlia Chiara con Lorenzo, i nipotini Federico e Tommaso, la mamma Iucci, il fratello Marco, la suocera Marcella e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 17 novembre alle ore 9,15 nella Parrocchia di Viatosto ove si svolgeranno le esequie; indi la cara Manuela proseguirà per il cimitero di Asti.
Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 16 novembre alle ore 18,30 nella Parrocchia di Viatosto.
Si ringraziano anticipatamente coloro che vorranno partecipare alla mesta funzione.
Funerale Data 17 novembre 2026 - 09:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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