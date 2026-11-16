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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Manuela Origlia in Moiso

Manuela Origlia in Moiso

Età defunto 63

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio il marito Claudio, la figlia Chiara con Lorenzo, i nipotini Federico e Tommaso, la mamma Iucci, il fratello Marco, la suocera Marcella e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 17 novembre alle ore 9,15 nella Parrocchia di Viatosto ove si svolgeranno le esequie; indi la cara Manuela proseguirà per il cimitero di Asti.

Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 16 novembre alle ore 18,30 nella Parrocchia di Viatosto.

Si ringraziano anticipatamente coloro che vorranno partecipare alla mesta funzione.

Funerale

Funerale Data 17 novembre 2026 - 09:15

Funerale Luogo

16 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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