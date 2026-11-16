Francesco Placenti

Ne danno il triste annuncio: la moglie Concetta, le figlie Carmela e Antonella, i generi Paolo e Michele, nipoti e parenti tutti.

Una preghiera.

I funerali avranno luogo lunedì 16 novembre 2026 alle ore 14,45 nella Chiesa Parrocchiale di Sacro Cuore (C. Alba) in Asti ove si svolgeranno le esequie.

Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.