Giancarlo Pozzatello

Tipologia
Età defunto 80
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Laura, le figlie Sabrina con Maurizio e Patrizia con Dario, i nipoti Francesco ed Elena, le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
Il S. Rosario sarà recitato venerdì 13 novembre alle ore 18,45 presso la Cattedrale di Asti.
I funerali avranno luogo sabato 14 novembre alle ore 10,30 presso la Cattedrale di Asti.
Dopo le esequie il caro Giancarlo proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
In sentito ringraziamento al dottor Carmine Magnotta e al suo staff per la professionalità e umanità dimostrata.
Non fiori ma donazioni all’Associazione Con Te ODV di Asti.
La presente è di partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 14 novembre 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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