Renata Zuccaro ved. Cerrato

Ne danno il triste annuncio: i figli Armando con Claudia, Alessandra e parenti tutti.

Un particolare ringraziamento ad Antonella e Loredana per l’affetto e la dedizione dimostrati in questi anni, che sono state per la nostra famiglia due veri Angeli.

La veglia di preghiera sarà venerdì 13 novembre alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro.

I funerali avranno luogo sabato 14 novembre alle ore 9,30 nella stessa Parrocchia.

La cara Renata riposerà nel cimitero di Asti.

Vi amerò per ogni giorno che ho vissuto, per ogni giorno che verrà e per un giorno ancora, quello dell’Eternità.