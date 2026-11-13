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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Vittorio Molino

Vittorio Molino

Età defunto 90

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Piera, la figlia Carla, il genero Massimo, il nipote Marcello, la sorella Marisa, nipoti, cugini e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo venerdì 13 novembre 2026 alle ore 15,00 nella Parrocchia di Castiglione ove si svolgeranno le esequie.

Il caro Vittorio riposerà nel cimitero di Castglione.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 13 novembre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

13 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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