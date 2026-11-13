Vittorio Molino

Tipologia
Età defunto 90
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Piera, la figlia Carla, il genero Massimo, il nipote Marcello, la sorella Marisa, nipoti, cugini e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo venerdì 13 novembre 2026 alle ore 15,00 nella Parrocchia di Castiglione ove si svolgeranno le esequie.
Il caro Vittorio riposerà nel cimitero di Castglione.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 13 novembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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