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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Adelaide Rosso in Bianchi Malandrone

Adelaide Rosso in Bianchi Malandrone

Età defunto 93

Sesso:

Dede è ora con il suo amato Mimmo

Lo annunciano le figlie Federica con Piero e Lorenza con Giovanni, gli adorati nipoti Matteo, Francesca, Beatrice e Cecilia.

I funerali avranno luogo in Asti venerdì 13 novembre 2026 alle ore 15,30 presso la Collegiata San Secondo, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia, si proseguirà per il tempio crematorio urbano.

La cara Dede riposerà nel cimitero di Asti.

Una ringraziamento a Domnica, Mariana e Angela per l’amorevole assistenza.

Funerale

Funerale Data 13 novembre 2026 - 15:30

Funerale Luogo

13 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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