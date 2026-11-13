Adelaide Rosso in Bianchi Malandrone

Tipologia
Età defunto 93
Sesso:
Dede è ora con il suo amato Mimmo
Lo annunciano le figlie Federica con Piero e Lorenza con Giovanni, gli adorati nipoti Matteo, Francesca, Beatrice e Cecilia.
I funerali avranno luogo in Asti venerdì 13 novembre 2026 alle ore 15,30 presso la Collegiata San Secondo, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia, si proseguirà per il tempio crematorio urbano.
La cara Dede riposerà nel cimitero di Asti.
Una ringraziamento a Domnica, Mariana e Angela per l’amorevole assistenza.
Funerale Data 13 novembre 2026 - 15:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058