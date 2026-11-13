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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Franca Malvicino

Franca Malvicino

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la figlia Ilaria Cumino, parenti e amici tutti.

Il funerale avrà luogo sabato 14 novembre alle ore 9,00 nella Collegiata di San Secondo in Asti.

Dopo la funzione religiosa si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario sarà recitato venerdì 13 novembre alle ore 19,00 nella Collegiata di San Secondo in Asti.

Non fiori ma eventuali offerte da devolvere alla Cardiologia dell’ospedale di Asti.

Funerale

Funerale Data 14 novembre 2026 - 09:00

Funerale Luogo

13 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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