Antonietta Ardizzone in Tomasello

Tipologia
Età defunto 76
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il marito Alfio, la figlia Donatella, il figlio Andrea, il genero Salvatore, la nuora Giorgia, i cari nipoti Alessandro, Chiara e Riccardo, il fratello Salvatore, la sorella Marisa, le cognate, il cognato, i nipoti, gli amici e parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 12 novembre alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù.
Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì 11 c.m. alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale suddetta.
Il presente serve da invito e ringraziamento.
Un sentito ringraziamento viene rivolto al medico durante Dott. Davide Sardi ed a tutto il personale della Casa di Riposo Madonna del Pozzo, per le premurose cure prestate.
Funerale Data 12 novembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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