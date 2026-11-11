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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Antonietta Ardizzone in Tomasello

Antonietta Ardizzone in Tomasello

Età defunto 76

Sesso:

Ne danno il triste annuncio il marito Alfio, la figlia Donatella, il figlio Andrea, il genero Salvatore, la nuora Giorgia, i cari nipoti Alessandro, Chiara e Riccardo, il fratello Salvatore, la sorella Marisa, le cognate, il cognato, i nipoti, gli amici e parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 12 novembre alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù.

Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì 11 c.m. alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale suddetta.

Il presente serve da invito e ringraziamento.

Un sentito ringraziamento viene rivolto al medico durante Dott. Davide Sardi ed a tutto il personale della Casa di Riposo Madonna del Pozzo, per le premurose cure prestate.

Funerale

Funerale Data 12 novembre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

11 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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