Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Gianni Castaldo

Gianni Castaldo

Età defunto 92

Sesso:

Ne danno il triste annuncio il figlio Gianfranco, la nuora Margherita, l’amato nipote Corrado.

I funerali avranno luogo in Asti, giovedì 12 novembre 2026 alle ore 9,30 presso la Cattedrale, con partenza dalla Residenza San Giuseppe di via G. Testa, si proseguirà poi per il tempio crematorio urbano.

Il caro Gianni riposerà nel cimitero di Asti accanto alla sua Franca.

Un particolare ringraziamento a tutto il reparto Dialisi dell’ospedale Cardinal Massaia e alla Croce Rossa di Asti.

Funerale

Funerale Data 12 novembre 2026 - 09:30

Funerale Luogo

11 Novembre 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133