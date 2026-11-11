Gianni Castaldo

Tipologia
Età defunto 92
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il figlio Gianfranco, la nuora Margherita, l’amato nipote Corrado.
I funerali avranno luogo in Asti, giovedì 12 novembre 2026 alle ore 9,30 presso la Cattedrale, con partenza dalla Residenza San Giuseppe di via G. Testa, si proseguirà poi per il tempio crematorio urbano.
Il caro Gianni riposerà nel cimitero di Asti accanto alla sua Franca.
Un particolare ringraziamento a tutto il reparto Dialisi dell’ospedale Cardinal Massaia e alla Croce Rossa di Asti.
Funerale Data 12 novembre 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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