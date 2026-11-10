Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Maria Maddalena Binello ved. Guasco

Maria Maddalena Binello ved. Guasco

Età defunto 90

Sesso:

I famigliari della cara
Maria Maddalena Binello ved. Guasco
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 14 novembre alle ore 18,00 nella Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore (Corso Alba).

Funerale

10 Novembre 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133