Tipologia
Età defunto 90
Sesso:
I famigliari della cara
Maria Maddalena Binello ved. Guasco
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 14 novembre alle ore 18,00 nella Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore (Corso Alba).
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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