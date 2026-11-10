I famigliari della cara

Maria Maddalena Binello ved. Guasco

commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 14 novembre alle ore 18,00 nella Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore (Corso Alba).