Il giorno 13 ottobre 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari

Nicola Federico

Le famiglie Federico e Lapaglia ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, fiori, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento.

La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 15 novembre alle ore 11,00 nella Parrocchia di San Domenico Savio.