Tipologia
Età defunto 67
Sesso:
Il giorno 13 ottobre 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari
Nicola Federico
Le famiglie Federico e Lapaglia ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, fiori, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 15 novembre alle ore 11,00 nella Parrocchia di San Domenico Savio.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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