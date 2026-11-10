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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Nicola Federico

Nicola Federico

Età defunto 67

Sesso:

Il giorno 13 ottobre 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari
Nicola Federico
Le famiglie Federico e Lapaglia ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, fiori, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 15 novembre alle ore 11,00 nella Parrocchia di San Domenico Savio.

Funerale

10 Novembre 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
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P.Iva 00080200058

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