Bruno Gerbaldo

Tipologia
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Sesso:
12.11.2020 - 12.11.2026
Nel tempo che passa resta immutata la tua mancanza, ma ancora più forte rimane il ricordo di te, della persona speciale che eri.
La Santa Messa di anniversario sarà celebrata domenica 15 novembre alle ore 11,15 nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Viatosto.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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