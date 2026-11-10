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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Bruno Gerbaldo

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Bruno Gerbaldo

Sesso:

12.11.2020 - 12.11.2026

Nel tempo che passa resta immutata la tua mancanza, ma ancora più forte rimane il ricordo di te, della persona speciale che eri.
La Santa Messa di anniversario sarà celebrata domenica 15 novembre alle ore 11,15 nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Viatosto.

Funerale

10 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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