I familiari commossi per l’affetto dimostrato per la perdita del caro

Valter Gianoglio

sentitamente ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e presenze hanno partecipato al loro dolore.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 15 novembre alle ore 10,00 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco di Asti.