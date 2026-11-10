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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Valter Gianoglio

Valter Gianoglio

Sesso:

I familiari commossi per l’affetto dimostrato per la perdita del caro
Valter Gianoglio
sentitamente ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e presenze hanno partecipato al loro dolore.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 15 novembre alle ore 10,00 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco di Asti.

Funerale

10 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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P.Iva 00080200058

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