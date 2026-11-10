Tipologia
Sesso:
I familiari commossi per l’affetto dimostrato per la perdita del caro
Valter Gianoglio
sentitamente ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e presenze hanno partecipato al loro dolore.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 15 novembre alle ore 10,00 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco di Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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