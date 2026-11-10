Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Vittoria Tartaglino in Robella

TARTAGLINO VITTORIA

Vittoria Tartaglino in Robella

Sesso:

Nel 3° anniversario della scomparsa della cara
Vittoria Tartaglino in Robella
il figlio Matteo e tutti i suoi cari la ricordano con immutato affetto e rimpianto.
La Santa Messa a Suffragio sarà celebrata sabato 14 novembre alle ore 17,30 nella Parrocchia di San Domenico Savio in Asti.

Funerale

10 Novembre 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133