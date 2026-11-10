Nel 3° anniversario della scomparsa della cara

Vittoria Tartaglino in Robella

il figlio Matteo e tutti i suoi cari la ricordano con immutato affetto e rimpianto.

La Santa Messa a Suffragio sarà celebrata sabato 14 novembre alle ore 17,30 nella Parrocchia di San Domenico Savio in Asti.