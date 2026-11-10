Tipologia
TARTAGLINO VITTORIA
Sesso:
Nel 3° anniversario della scomparsa della cara
Vittoria Tartaglino in Robella
il figlio Matteo e tutti i suoi cari la ricordano con immutato affetto e rimpianto.
La Santa Messa a Suffragio sarà celebrata sabato 14 novembre alle ore 17,30 nella Parrocchia di San Domenico Savio in Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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