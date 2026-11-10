Giuseppe Voglino

Tipologia
Sesso:
“Il tuo sorriso ed i tuoi occhi sono vivi nel nostro cuore e nella nostra anima, come l’amore che ci hai donato. Tu sei accanto a noi ovunque, in ogni momento sentiamo il tuo avvolgente e protettivo abbraccio”.
Franca, Massimo e familiari.
La Santa Messa sarà celebrata mercoledì 11 novembre alle ore 18,00 presso la Chiesa Sacro Cuore in Corso Alba.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058