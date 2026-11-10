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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Giuseppe Voglino

Giuseppe Voglino

Sesso:

“Il tuo sorriso ed i tuoi occhi sono vivi nel nostro cuore e nella nostra anima, come l’amore che ci hai donato. Tu sei accanto a noi ovunque, in ogni momento sentiamo il tuo avvolgente e protettivo abbraccio”.
Franca, Massimo e familiari.
La Santa Messa sarà celebrata mercoledì 11 novembre alle ore 18,00 presso la Chiesa Sacro Cuore in Corso Alba.

Funerale

10 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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