Giuseppe Voglino

“Il tuo sorriso ed i tuoi occhi sono vivi nel nostro cuore e nella nostra anima, come l’amore che ci hai donato. Tu sei accanto a noi ovunque, in ogni momento sentiamo il tuo avvolgente e protettivo abbraccio”.

Franca, Massimo e familiari.

La Santa Messa sarà celebrata mercoledì 11 novembre alle ore 18,00 presso la Chiesa Sacro Cuore in Corso Alba.