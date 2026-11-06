Giancarlo Gavazza

Tipologia
Età defunto 61
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la mamma, la sorella Marilena con il marito Paolo e Marco, gli zii, i cugini e gli amici tutti.
Il funerale sarà celebrato sabato 7 c.m. alle ore 9,40 nella Cappellania San Giuseppe Marello di Via Scotti Asti, partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Acqui Terme alle ore 8,10.
Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 6 c.m. alle ore 19,00 nella Cappellania di Via Scotti Asti.
Funerale Data 07 novembre 2026 - 09:40
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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