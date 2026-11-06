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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Maria Milazzo ved. Marino

Maria Milazzo ved. Marino

Età defunto 90

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Giuseppe e Antonella, la nuora Stefania, il genero Mario, i nipoti, Christian, Giada, Chiara, Damiano, Roberto e parenti tutti.

Una preghiera

La cara Maria riposa nel cimitero di Asti

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

06 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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