Franca Giacchero in Dapino

Tipologia
Età defunto 84
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il marito Mimmo, i figli Marco e Alberto, le nuore Susi ed Erika, le sorelle, il fratello, i nipoti e i famigliari tutti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
La cara Franca riposa presso il cimitero di Castagnole Monf.to
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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