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Maria Rosaria Avigliano in Picerno

Maria Rosaria Avigliano in Picerno

Età defunto 69

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio: il marito Gino, le figlie Arianna con Alessandro, Martina con Lorenzo, la sorella Rosa, il fratello Roberto, il cognato Franco, la cognata Cinzia, i nipoti e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo venerdì 6 novembre 2026 alle ore 10,15 nella Chiesa di San Zenone in Fraz. Quarto Inf. D’Asti, con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 9,45.

Dopo la funzione religiosa la cara Maria Rosaria verrà accompagnata al tempio della cremazione astigiano.

Non fiori ma eventuali donazioni per la ricerca all’INOC – Istituto Nazionale Oncologico Candiolo.

Il S. Rosario sarà recitato giovedì 5 novembre 2026 alle ore 19,00 nella Chiesa di San Zenone in Fraz. Quarto Inf. D’Asti.

Funerale

Funerale Data 06 novembre 2026 - 10:15

Funerale Luogo

04 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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