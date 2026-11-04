Lucia Treves (Lucetta) ved. Vergano

Tipologia
Età defunto 91
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: le figlie Sandra e Teresa, il genero Gian Piero, gli adorati nipoti Andrea, Alice, Niccolò, Rebecca e il piccolo Alessandro ed i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo giovedì 5 novembre 2026 alle ore 9,45 presso la Parrocchia di San Pietro in Asti, con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 9,30.
Dopo la funzione religiosa si proseguirà per il cimitero di Refrancore, ove la cara Lucia verrà tumulata nella tomba di famiglia.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Si rivolge un particolare ringraziamento alla Direzione, al personale infermieristico e agli operatori tutti della RSA “Opera Pia Tellini” di Asti per l’amorevole assistenza prestata in questi anni.
Il S. Rosario sarà recitato mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro in Asti.
Funerale Data 05 novembre 2026 - 09:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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