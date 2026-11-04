Geom. Gianfranco Ferretti

Ne danno il triste annuncio: la moglie Elisa, le figlie Simona, Clara e Francesca con Gian Maria, i nipoti Federica con Andrei, Stefano, Luca e Giacomo, i pronipoti Alessio e Leonardo, la sorella Marisa, la cognata Annamaria e parenti tutti.

Una preghiera

I funerali avranno luogo mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 15,00 nella Parrocchia di San Pietro in Asti ove si volgeranno le esequie.

Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.