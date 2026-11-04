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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Filippo Maschio

Filippo Maschio

Età defunto 96

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Vera, le figlie Ileana, Marinella con Alessandro e l’adorato nipote Massimo.

Il funerale avrà luogo mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 15,00 nella Parrocchia di S. Giovanni Bosco in Asti ove si svolgeranno le esequie.

Il caro Filippo riposerà nel cimitero di Mongardino

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 04 novembre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

04 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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