Filippo Maschio

Tipologia
Età defunto 96
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Vera, le figlie Ileana, Marinella con Alessandro e l’adorato nipote Massimo.
Il funerale avrà luogo mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 15,00 nella Parrocchia di S. Giovanni Bosco in Asti ove si svolgeranno le esequie.
Il caro Filippo riposerà nel cimitero di Mongardino
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 04 novembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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