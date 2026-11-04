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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Lino Passuello

Lino Passuello

Età defunto 85

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio i figli Flavio con Ivana, Silvia con Marco, i nipoti Carola, Daniele, Simone con Denise e Mauro, le sorelle, il fratello, le cognate, i cognati, nipoti, cugini e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 4 novembre 2026 partendo dall’ospedale di Asti alle ore 14,15 per Piazza Medici in Castello di Annone ove alle ore 15,00 proseguirà per le Chiesa Parrocchiale ove si svolgeranno le esequie.

La presente è partecipazione e ringraziamento

Funerale

Funerale Data 04 novembre 2026 - 14:15

Funerale Luogo

04 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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