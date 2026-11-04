Lino Passuello

Tipologia
Età defunto 85
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio i figli Flavio con Ivana, Silvia con Marco, i nipoti Carola, Daniele, Simone con Denise e Mauro, le sorelle, il fratello, le cognate, i cognati, nipoti, cugini e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo mercoledì 4 novembre 2026 partendo dall’ospedale di Asti alle ore 14,15 per Piazza Medici in Castello di Annone ove alle ore 15,00 proseguirà per le Chiesa Parrocchiale ove si svolgeranno le esequie.
La presente è partecipazione e ringraziamento
Funerale Data 04 novembre 2026 - 14:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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