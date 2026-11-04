Sante Doretto

Ne danno il triste annuncio la moglie Clelia, i figli Fabio e Cristian, la nuora Stefania, gli adorati nipoti Dominic e Isabel, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo in Asti, giovedì 5 novembre 2026 alle ore 9,30 presso la Chiesa Parrocchiale S.S. Annunziata, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia, si proseguirà poi per il tempio crematorio urbano.

Il caro Sante riposerà nel cimitero di Mombercelli.

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 19,30 presso la stessa Parrocchia.