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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Sante Doretto

Sante Doretto

Età defunto 76

Sesso:

Ne danno il triste annuncio la moglie Clelia, i figli Fabio e Cristian, la nuora Stefania, gli adorati nipoti Dominic e Isabel, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo in Asti, giovedì 5 novembre 2026 alle ore 9,30 presso la Chiesa Parrocchiale S.S. Annunziata, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia, si proseguirà poi per il tempio crematorio urbano.

Il caro Sante riposerà nel cimitero di Mombercelli.

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 19,30 presso la stessa Parrocchia.

Funerale

Funerale Data 05 novembre 2026 - 09:30

Funerale Luogo

04 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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