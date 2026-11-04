Sante Doretto

Tipologia
Età defunto 76
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Clelia, i figli Fabio e Cristian, la nuora Stefania, gli adorati nipoti Dominic e Isabel, parenti e amici tutti.
I funerali avranno luogo in Asti, giovedì 5 novembre 2026 alle ore 9,30 presso la Chiesa Parrocchiale S.S. Annunziata, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia, si proseguirà poi per il tempio crematorio urbano.
Il caro Sante riposerà nel cimitero di Mombercelli.
Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 19,30 presso la stessa Parrocchia.
Funerale Data 05 novembre 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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