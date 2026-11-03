Tipologia
Età defunto 45
Sesso:
Il giorno 10 ottobre è mancato all’amore dei suoi cari
Fabio Carlevaro
La mamma, la sorella Francesca, i familiari e gli amici tutti desiderano esprimere un sentito ringraziamento a quanti hanno partecipato al loro dolore, facendo giungere numerose testimonianze di vicinanza, affetto e solidarietà. Un particolare riconoscimento ai Presidenti dei Corsi di studio di Scienze Motorie, al Polo Universitario Astiss, al CSI di Asti e Nazionale, agli studenti ed ex studenti della SUISM per le manifestazioni di cordoglio e per aver voluto rendere omaggio alla figura umana e professionale di Fabio.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata Domenica 8 novembre alle ore 11,15 nella Parrocchia di Viatosto.
UNA BORSA DI STUDIO PER IL FUTURO
Vogliamo istituire una borsa di studio intitolata a Fabio, per sostenere gli studenti meritevoli di Scienze Motorie e aiutarli a coltivare le proprie aspirazioni.
AIUTACI A REALIZZARLA Ogni contributo, grande o piccolo, può trasformare il ricordo di Fabio in un’opportunità concreta per le nuove generazioni. INQUADRA IL QR CODE PER DONARE.
Grazie di cuore per il tuo sostegno.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058