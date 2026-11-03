Il giorno 10 ottobre è mancato all’amore dei suoi cari

Fabio Carlevaro

La mamma, la sorella Francesca, i familiari e gli amici tutti desiderano esprimere un sentito ringraziamento a quanti hanno partecipato al loro dolore, facendo giungere numerose testimonianze di vicinanza, affetto e solidarietà. Un particolare riconoscimento ai Presidenti dei Corsi di studio di Scienze Motorie, al Polo Universitario Astiss, al CSI di Asti e Nazionale, agli studenti ed ex studenti della SUISM per le manifestazioni di cordoglio e per aver voluto rendere omaggio alla figura umana e professionale di Fabio.

La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata Domenica 8 novembre alle ore 11,15 nella Parrocchia di Viatosto.

UNA BORSA DI STUDIO PER IL FUTURO

Vogliamo istituire una borsa di studio intitolata a Fabio, per sostenere gli studenti meritevoli di Scienze Motorie e aiutarli a coltivare le proprie aspirazioni.

AIUTACI A REALIZZARLA Ogni contributo, grande o piccolo, può trasformare il ricordo di Fabio in un’opportunità concreta per le nuove generazioni. INQUADRA IL QR CODE PER DONARE.

Grazie di cuore per il tuo sostegno.