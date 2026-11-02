Luigi Molino “Gerry”

Tipologia
Età defunto 66
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio la figlia Sonia con Maurizio, i nipoti Arianna, Gabriele e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo lunedì 2 novembre 2026 alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Zenone in Quarto Inferiore ove si svolgeranno le esequie.
Il caro Luigi proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 02 novembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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