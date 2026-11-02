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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Luigi Molino “Gerry”

Luigi Molino “Gerry”

Età defunto 66

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio la figlia Sonia con Maurizio, i nipoti Arianna, Gabriele e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 2 novembre 2026 alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Zenone in Quarto Inferiore ove si svolgeranno le esequie.

Il caro Luigi proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 02 novembre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

02 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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