Valeria Roasio vedova Totolo - Consulente del lavoro

Tipologia
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: le figlie Anna e Monica, gli amati nipoti Daniele con Federica, Marta, Camilla, Giorgia ed Emanuele.
Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Anna Maria Leone e al dott. Mario Bocchiardo, per le cure diuturne, dispensate con altissima professionalità e grande umanità.
Un grazie particolare a Lacj ed a Miranda, che si sono prodigate nell’assistenza, con dedizione e perizia.
Un grazie agli infermieri di Amos, per il loro garbo e la loro competenza.
Un grazie a tutti quelli che, in vita, Le vollero bene.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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