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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Valeria Roasio vedova Totolo - Consulente del lavoro

Valeria Roasio vedova Totolo - Consulente del lavoro

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: le figlie Anna e Monica, gli amati nipoti Daniele con Federica, Marta, Camilla, Giorgia ed Emanuele.

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Anna Maria Leone e al dott. Mario Bocchiardo, per le cure diuturne, dispensate con altissima professionalità e grande umanità.

Un grazie particolare a Lacj ed a Miranda, che si sono prodigate nell’assistenza, con dedizione e perizia.

Un grazie agli infermieri di Amos, per il loro garbo e la loro competenza.

Un grazie a tutti quelli che, in vita, Le vollero bene.

Funerale

02 Novembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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