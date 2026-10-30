Nicola Cucè

Tipologia
Età defunto 71
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Rosmeri, i figli Giuseppe, Francesca con Roberto, i nipoti Linda, Carola, Stefano e Federico, il fratello Dario, la sorella Giuseppina, cognati, nipoti, amici e parenti tutti.
Preghiamo.
I funerali si svolgeranno venerdì 30 c.m. alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale N. S. di Lourdes.
Il caro Nicola proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Funerale Data 30 ottobre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058