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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Nicola Cucè

Nicola Cucè

Età defunto 71

Sesso:

Ne danno il triste annuncio la moglie Rosmeri, i figli Giuseppe, Francesca con Roberto, i nipoti Linda, Carola, Stefano e Federico, il fratello Dario, la sorella Giuseppina, cognati, nipoti, amici e parenti tutti.

Preghiamo.

I funerali si svolgeranno venerdì 30 c.m. alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale N. S. di Lourdes.

Il caro Nicola proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Funerale

Funerale Data 30 ottobre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

30 Ottobre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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