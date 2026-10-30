Gioacchina Ingrasci

Tipologia
Sesso:
Ne danno il triste annuncio i figli Francesco e Emanuele, la nuora Terry e l’amato nipote Alex.
La famiglia ringrazia quanti hanno preso parte alla cerimonia.
“Non siate meravigliati di questo perché l’ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe commemorative udranno la sua voce e ne verranno fuori”
Giovanni 5:28,29
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